الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح ينسحب من الوفد المفاوض

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، الذي عمل وسيطًا بين حركة حماس والحكومة الأمريكية، وساهم في إطلاق سراح عيدان ألكسندر، استقالته من فريق التفاوض الأمريكي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وقالت الصحيفة، إن بحبح لم يكن عضوًا رسميًا في الفريق، ولم يشغل منصبًا رسميًا، لكنه صرّح بأنه لن يعمل ضمن الفريق، بل سيتصرف بشكل مستقل.

أخبار ذات علاقة إعلام عبري: مساع لإعادة حماس وإسرائيل إلى المفاوضات قبل احتلال غزة

جاء ذلك بعد أن قررت رئاسة مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، تأجيل الجلسة الطارئة التي دعت إليها بريطانيا لبحث خطط توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلى يوم غد.

ويأتي القرار استجابة لمناشدة قدمها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى رئاسة المجلس، طالب فيها بتأجيل المناقشة.