الكشف عن معلومات جديدة حول اختطاف رجل الدين السوداني الأمين عمر
كشفت "تنسيقية لجان مقاومة كرري" في السودان، اليوم الإثنين، معلومات جديدة بشأن اختطاف رجل الدين السوداني الأمين عمر الأمين، الذي تعرض للتهديد قبل أيام.
وقالت التنسيقية إن "قوة عسكرية تتبع لاستخبارات الجيش اعتقلت شيخ الأمين وتحفظت على أسرته منذ الساعة 11 صباحاً وثلاثة مواطنين من المتطوعين بالمسيد".
وأضافت: "حيث أخذتهم هذه القوة إلى أحد معتقلات الاستخبارات بمحلية كرري في المنطقة x، وفي وقت لاحق تم ترحيل أسرته إلى أحد أقاربه بالثورات".
وتابع البيان: "حتى هذه اللحظة مكان شيخ الأمين غير معلوم لأسرته، ولم يتم التواصل معه والاطمئنان عليه حتى الآن، مما جعل محبيه وأسرته يشعرون بالقلق تجاه وضع شيخ الأمين".
وحمّلت "تنسيقية لجان مقاومة كرري" الاستخبارات العسكرية المسؤولية عن سلامة رجل الدين ووضعه الصحي وكل ما يترتب من إجراءات تعسفية بدون وجه حق.
وكانت قوة مسلحة تتبع للجيش السوداني، قد اقتحمت، الخميس، المسيد (مقر ديني) الخاص برجل الدين الأمين عمر الأمين، وقتلت أحد مرافقيه رمياً بالرصاص.
والأسبوع الماضي، كشف رجل الدين السوداني الأمين عمر الأمين، لـ"إرم نيوز" عن تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل أفراد من الجيش السوداني، الذين يتهمونه بموالاة قوات الدعم السريع.