الكشف عن معلومات جديدة حول اختطاف رجل الدين السوداني الأمين عمر

كشفت "تنسيقية لجان مقاومة كرري" في السودان، اليوم الإثنين، معلومات جديدة بشأن اختطاف رجل الدين السوداني الأمين عمر الأمين، الذي تعرض للتهديد قبل أيام.

وقالت التنسيقية إن "قوة عسكرية تتبع لاستخبارات الجيش اعتقلت شيخ الأمين وتحفظت على أسرته منذ الساعة 11 صباحاً وثلاثة مواطنين من المتطوعين بالمسيد".

وأضافت: "حيث أخذتهم هذه القوة إلى أحد معتقلات الاستخبارات بمحلية كرري في المنطقة x، وفي وقت لاحق تم ترحيل أسرته إلى أحد أقاربه بالثورات".