موسكو تدخل على الخط مجددا.. سوريا تستنجد بـ"الدرع الروسي" لوقف التوغل الإسرائيلي

قالت مصادر سورية إن العودة المرتقبة للدوريات الروسية في الجنوب السوري جاءت بعد تفاهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموافقة دمشق.

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز" أن عودة الدوريات الروسية من شأنها طمأنة الجانب الإسرائيلي، الذي سيطر على مساحات واسعة في الجنوب السوري، ووسع المنطقة العازلة، بذريعة حماية أمنه من أي تهديد محتمل من "ميليشيات إرهابية" تنشط في محافظات الجولان والقنيطرة ودرعا.

وأضافت أن التفاهم الروسي–السوري على إعادة تسيير دوريات الشرطة العسكرية الروسية، يهدف إلى تعزيز الاستقرار في محافظات الجنوب السوري، التي تعاني من توترات مستمرة، بما في ذلك احتجاجات الدروز في السويداء، والغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية داخل سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الأيام الأخيرة شهدت حراكا دبلوماسيا روسيا مكثفا، شمل اتصالات هاتفية بين بوتين ونتنياهو، بهدف إقناع تل أبيب بعودة الدوريات الروسية إلى الجنوب السوري.

وفي 29 يوليو/ تموز و4 أغسطس/ آب الجاري، أجرى بوتين ونتنياهو اتصالين هاتفيين، وتناول الوضع في المنطقة وسوريا بشكل خاص.

يأتي ذلك في ظل تحركات عسكرية مشتركة بين دمشق وموسكو، أبرزها تسيير دورية روسية بالتنسيق مع الجيش السوري في مدينة القامشلي الأسبوع الماضي، شملت مناطق شرق المدينة في ريف الحسكة برفقة مروحيات روسية، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد بدأت تسيير دوريات في المنطقة العازلة مع الجولان المحتل، وعلى الحدود السورية–الأردنية جنوب السويداء منذ عام 2018.

أخبار ذات علاقة بوتين ونتنياهو يجريان اتصالا هاتفيا للمرة الثانية في أسبوع

وبعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد أواخر 2024، إثر حرب أهلية دامت أكثر من ثلاثة عشر عامًا، تقدمت القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، ونفذت مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية سورية.

وبررت تل أبيب هذه العمليات بسعيها لمنع السلطات الجديدة من السيطرة على ترسانة الجيش السوري السابق، والحيلولة دون تنامي ما تصفه بأنشطة "إرهابية" في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.