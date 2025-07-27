تحويل "المزة" العسكري في سوريا إلى مطار للطيران الخاص ورجال الأعمال

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عمر الحصري عن خطة لتطوير البنية التحتية للمطارات والطيران في البلاد، تشمل تطوير وإعادة تأهيل مطارات قائمة وبناء مطارات جديدة.

وقال الحصري في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية إن الخطة تشمل مشروع تحويل مطار "المزة" من مطار عسكري إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص ورجال الأعمال.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تنويع أنماط الطيران في سوريا وتخفيف الضغط التشغيلي عن مطار دمشق الدولي وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة.

ويُعدّ مشروع مطار "المزة" ضمن مسار دراسات مستقبلية تخدم منطقة دمشق الكبرى والمنطقة الوسطى، وفق رؤية متكاملة توازن بين الاعتبارات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، وفق المسؤول السوري.

وذكر أن تحويل مطار "المزة" يهدف إلى إنشاء مركز متكامل للطيران الخاص يستوعب الطائرات التنفيذية والطيران الكهربائي الحديث، إضافة إلى مرافق مساندة ضمن مشروع أوسع تحت مسمى (مجتمع الطيران)” يشمل فنادق ومرافق أعمال ومعاهد تدريب طيران وصيانة مجمعات سكنية وتجارية تحيط بالمطار.

تتضمن الرؤية أيضاً تطوير وتوسعة مطاري دمشق وحلب كأولوية وطنية، إلى جانب تحديث باقي المطارات وإنشاء مطارات جديدة وتأهيل الطائرات القائمة، وتوسيع الأسطول الوطني تدريجياً ودعم تأسيس شركات طيران وطنية خاصة.

الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تأهيل البنية القائمة وإعادة تموضع سوريا كفاعل محوري في حركة الطيران الإقليمي والدولي، تستند إلى خطة استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030.

وترتكز هذه الرؤية على إعادة بناء البنية التحتية للمطارات وتعزيز الربط الجوي وإعادة فتح الأجواء وتحديث الأسطول والنقل الجوي الوطني وتحديث شامل لأنظمة الملاحة الجوية والاتصالات والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية.