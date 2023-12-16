جرحى شمال غزة "موتى مع وقف التنفيذ"

انهارت المنظومة الصحية والطبية في شمال غزة، بعد 71 يومًا من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر، والتي تسببت بخروج جميع المستشفيات عن الخدمة وعدم دخول المساعدات الإغاثية.

وقال رئيس لجنة الطوارئ بشمال غزة ومدير المشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الفلسطيني د.محمد صلاح، إن "أي مصاب بجراح خطيرة في شمال غزة هو ميت مع وقف التنفيذ".

وأضاف صلاح: "لقد نفدت المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى تمامًا من المشفى، بالإضافة إلى خروج مشفى الأندونيسي ومشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد اقتحامهما وإخلاء جميع من فيها".