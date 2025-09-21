وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية

logo
العالم العربي

مسؤول إسرائيلي: روبيو أعطى الضوء الأخضر لفرض السيادة في الضفة الغربية

مسؤول إسرائيلي: روبيو أعطى الضوء الأخضر لفرض السيادة في الضفة الغربية
مستوطنات في الضفة الغربيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أفاد مسؤول سياسي إسرائيلي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد منح الضوء الأخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وجاء ذلك بحسب ما كشفه المراسل السياسي للقناة العبرية i24NEWS نداف أليميليخ مساء الأحد، في أول تقرير من نوعه يُنشر حول هذه التطورات.

وأفادت القناة العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال مترددًا بشأن كيفية التصرف حيال هذه المسألة، ومن المتوقع أن يتخذ قراره النهائي بعد إلقاء خطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقائه المنتظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وتشير المصادر إلى أن الخيارين المطروحين هما: فرض السيادة بشكل كامل أو جزئي.

وكان نتنياهو قد صرّح في وقت سابق اليوم بالقول: "لن تقوم دولة فلسطينية، والرد النهائي على فرض دولة إرهاب في قلب بلادنا سيُعطى بعد عودتي من الولايات المتحدة".

أخبار ذات علاقة

قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط صواريخ في الضفة الغربية (صور)

 وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC