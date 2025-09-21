مسؤول إسرائيلي: روبيو أعطى الضوء الأخضر لفرض السيادة في الضفة الغربية

أفاد مسؤول سياسي إسرائيلي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد منح الضوء الأخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وجاء ذلك بحسب ما كشفه المراسل السياسي للقناة العبرية i24NEWS نداف أليميليخ مساء الأحد، في أول تقرير من نوعه يُنشر حول هذه التطورات.

وأفادت القناة العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال مترددًا بشأن كيفية التصرف حيال هذه المسألة، ومن المتوقع أن يتخذ قراره النهائي بعد إلقاء خطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقائه المنتظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشير المصادر إلى أن الخيارين المطروحين هما: فرض السيادة بشكل كامل أو جزئي.

وكان نتنياهو قد صرّح في وقت سابق اليوم بالقول: "لن تقوم دولة فلسطينية، والرد النهائي على فرض دولة إرهاب في قلب بلادنا سيُعطى بعد عودتي من الولايات المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.