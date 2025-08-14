تركيا تعلق على قرار إسرائيل بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية

نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، مؤكدة أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين موافقة إسرائيل على خطة استيطانية في المنطقة (E1). هذه الخطوة، التي ستفصل الضفة الغربية فعليًا عن القدس الشرقية، تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام الدائم".

وأضاف البيان: "أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة هو إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وختمت الخارجية التركية بيانها بالقول: "سنواصل دعم القضية المشروعة والجهود الدؤوبة للشعب الفلسطيني".