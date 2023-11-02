اعتقاله أثار ضجة.. الإفراج مؤقتا عن برلماني موريتاني

أفرجت السلطات القضائية الموريتانية، اليوم الخميس، عن النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله بعد قرار البرلمان الموريتاني رفع الحصانة عنه.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ونواب في البرلمان الموريتاني عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تم الإفراج عنه بحرية مؤقتة.

يذكرُ أن النيابة العامة في موريتانيا وجهت في أغسطس الماضي، تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية" للنائب محمد بوي، وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

واعتقل ولد الشيخ محمد فاضل بعد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، في جلسة قاطعتها أحزاب المعارضة.