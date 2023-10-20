تقرير: الجيش الإسرائيلي قد يواجه كابوساً في أنفاق غزة
قال تقرير إخباري إن القوات الإسرائيلية ستواجه خلال توغلها البري المرتقب لغزة بيئة حضرية معقدة محفوفة بالمخاطر، وهو ما قد ينذر بمواجهة "كابوس" داخل الأنفاق التي تقوم عليها غزة.
وأضاف التقرير الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" أنه "يمكن لقوات حماس ذات الاستعداد والتسليح الجيد أن تختبئ، وأن تنصب الكمائن، وأن تشن هجمات فجائية. وفي مدينة أنفاقها كالمتاهة، يمكنأن تجري أصعب العمليات القتالية تحت الأرض".
ويرى التقرير أنه "على الرغم من عدم وضوح الكيفية التي سيتعامل بها الجيش الإسرائيلي مع تحدي الأنفاق، إلا أنها بالنسبة له تهديد معروف وهو غير مستعد له".
وفي حين أن الجيش الإسرائيلي يمتلك الوسائل لاختراق شبكة الانفاق، إلا أن جون سبنسر رئيس أبحاث الحرب الحضرية في "معهد الحرب الحديثة" يرى أنه بصرف النظر عن الطريقة التي ستستخدمها إسرائيل، إلا أنها ستؤدي إلى زيادة وقت شن أية عملية في غزة.
وقال سبنسر، الذي خدم كجندي في الجيش الأمريكي، إنه "ليس بإمكانك أن تترك وراءك أثناء هجومك ثقباً في الأرض، كما أنه لا يمكنك تطهير نفق إن كانت هناك احتمالية بوجود رهينة فيه".
وأضاف أنه "من وجهة نظر دفاعية يمكن لحماس استخدام أنفاقها من أجل حماية كل ما تمتلكه ولا تريد أن تفقده كالأفراد والقيادة والأسلحة ومعدات الاتصال والذخيرة والمؤن. كما يمكن استخدامها لنقل مائتي رهينة اختطفتهم خلال هجماتها".
ولفت إلى أن "الأنفاق تحرم إسرائيل من القدرة على رؤية كل شيء ومن القدرة على ضرب الأهداف لأنها لا تستطيع الوصول إلى هذا المدى تحت الأرض".
ومن الناحية الهجومية، توفر الأنفاق لحماس القدرة على شن هجمات مفاجئة ضد القوات الإسرائيلية وفقاً لسبنسر الذي أضاف أن هذا يشمل الانفاق القريبة والبعيدة لأنها مرتبطة بنقاط إطلاق الصواريخ.
ويمكن لحماس استخدام الانفاق للخروج فجأة بالقرب من القوات الإسرائيلية بأسلوب حرب العصابات حيث يظهرون بشكل مفاجئ تماماً وينسحبون بسرعة قبل أن يتمكن الإسرائيليون من مبادلتهم النيران بشكل فعال.
ويصف سبنسر كيف يمكن لحماس استخدام الانفاق لشن الهجمات مشبها الأنفاق بـ "جحور السناجب"، قائلاً: الظهور المباغت، ثم الهجوم، ثم العودة إلى النفق، ثم العيش لخوض قتال في يوم آخر، ثم الانتقال إلى موقع مختلف ومن ثم الضرب على الجانب الآخر".
ويمتلك الجيش الإسرائيلي في جعبته أدوات للقتال داخل الأنفاق منها أنظمة الرؤية الليلية والمسيرات والروبوتات وأجهزة الاستشعار الأرضية والجوية وتقنيات راديوية وأدوات حفر وغيرها من الأمور بحسب سبنسر.
وقال: "لكن المشكلة الكبرى تكمن في المدى الهائل لشبكة الأنفاق حيث لا يوجد حل سحري للتخفيف من ذلك".