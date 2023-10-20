تقرير: الجيش الإسرائيلي قد يواجه كابوساً في أنفاق غزة

قال تقرير إخباري إن القوات الإسرائيلية ستواجه خلال توغلها البري المرتقب لغزة بيئة حضرية معقدة محفوفة بالمخاطر، وهو ما قد ينذر بمواجهة "كابوس" داخل الأنفاق التي تقوم عليها غزة.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" أنه "يمكن لقوات حماس ذات الاستعداد والتسليح الجيد أن تختبئ، وأن تنصب الكمائن، وأن تشن هجمات فجائية. وفي مدينة أنفاقها كالمتاهة، يمكنأن تجري أصعب العمليات القتالية تحت الأرض".

ويرى التقرير أنه "على الرغم من عدم وضوح الكيفية التي سيتعامل بها الجيش الإسرائيلي مع تحدي الأنفاق، إلا أنها بالنسبة له تهديد معروف وهو غير مستعد له".

وفي حين أن الجيش الإسرائيلي يمتلك الوسائل لاختراق شبكة الانفاق، إلا أن جون سبنسر رئيس أبحاث الحرب الحضرية في "معهد الحرب الحديثة" يرى أنه بصرف النظر عن الطريقة التي ستستخدمها إسرائيل، إلا أنها ستؤدي إلى زيادة وقت شن أية عملية في غزة.

وقال سبنسر، الذي خدم كجندي في الجيش الأمريكي، إنه "ليس بإمكانك أن تترك وراءك أثناء هجومك ثقباً في الأرض، كما أنه لا يمكنك تطهير نفق إن كانت هناك احتمالية بوجود رهينة فيه".