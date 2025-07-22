إعدام مواطن أمريكي مع 8 من أفراد عائلته في السويداء (فيديو)

قُتل أمريكي مع ثمانية من أفراد عائلته خلال أحداث العنف الدامية التي شهدتها مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوبي سوريا، الأسبوع الماضي.

ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن"، فإن حسام سرايا، درزي سوري أمريكي، يبلغ من العمر 35 عاماً، وكان قادماً من ولاية أوكلاهوما، كاشفة أن القتل كان أشبه بـ "عملية إعدام جماعية"، إذ أطلق الرصاص عليهم جميعاً في ساحة عامة.

وتداولت منصات على وسائل التواصل مقطع فيديو لعملية الإعدام، فيما لم يتم تحديد المكان بدقة، إلا أنه أظهر مجموعة من الرجال المسلحين يرتدون الزي العسكري وأقنعة الوجه وهم يطلقون النار على ثمانية أسرى بينما يهتفون "الله أكبر".

وبحسب قريبته الأمريكية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظاً على سلامتها، تم إعدام شقيقه كريم وأفراد آخرين من العائلة أيضاً. وتحدثت بشكل مباشر مع أقاربها في سوريا الذين قالوا إن جميع أفراد العائلة من الذكور قُتلوا، ولم يتبق سوى زوجاتهم وبناتهم.

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وكان سرايا، الذي درس في أوكلاهوما قبل عودته إلى سوريا، ينتمي إلى الطائفة الدرزية، وقالت قريبته الأمريكية إنه ذهب إلى سوريا لرعاية والده المريض.

وأضافت أن أفراد الأسرة من النساء الذين نجوا من المذبحة يتذكرن كيف اقتحم المسلحون منزل العائلة المكون من عدة طوابق في الصباح الباكر؛ ما دفع السكان إلى الرد دفاعاً عن أنفسهم.

وتابعت أنه بعد إصابة أحد أفراد العائلة، سلم باقي أفراد الأسرة أسلحتهم، وتم اقتياد الرجال إلى الخارج.

وأكد بهاء عماد، وهو صديق لعائلة سرايا ويبلغ من العمر 20 عاماً، هذه التفاصيل، قائلاً إنه شهد اقتحام المسلحين للمنزل وإخراج ثمانية رجال بالقوة، بينما تركوا أفراد العائلة الإناث في الداخل.

وعلمت قريبة الضحية الأمريكية بالهجوم لأول مرة عندما أرسلت لها إحدى الناجيات رسالة يائسة: "ادعوا لنا، لقد اختطفوا الأولاد، وأطلقوا النار على المنزل، وسرقوا أشياء".

ومرت 12 ساعة والعائلة تنتظر بفارغ الصبر أخباراً، على أمل عودة أقاربهم سالمين. لم يدركوا أن الرجال الثمانية قد قُتلوا إلّا بعد أن شاهد قريب آخر في الخارج مقاطع الفيديو المتداولة لإعدامهم.

وقال عماد إن أقاربه أخبروه في وقت لاحق أن الأسرى تم اقتيادهم مسافة 200 متر إلى ساحة تشرين، حيث تم صفهم وإعدامهم. وأرسل أحد الرجال رسالة أخيرة إلى أصدقائه جاء فيها: "تعالوا وساعدونا إن استطعتم. لقد حاصرونا"، حسبما قال عماد.

وتعرّف عماد على جثة حسام سرايا بعد مشاهدته الفيديو.