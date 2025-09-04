"عربات جدعون 2".. سوق سوداء للسترات التكتيكية تزدهر في إسرائيل

أقرت مصادر عسكرية في تل أبيب لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بارتفاع تكاليف عملية "عربات جدعون 2" العسكرية في قطاع غزة، موضحة أن العملية لم تكن متوقعة في جزئها الأول، ولا يعلم أحد حاليًا إلى أين تتجه، وكم تستغرق في جزئها الجديد، ربما تمتد إلى عام، وفقًا لأكثر التقديرات.

وجاءت شكوى المصادر في سياق عجز الجيش الإسرائيلي حتى عن توفير "سترات تكتيكية"، كانت مخصصة في السابق لقوات النخبة، لكنه تقرر تعميمها على القوات كافة مع بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأبدت المصادر سخطًا من مآلات الأمور ذات الصلة بتوفير الميزانيات العسكرية اللازمة، وأضافت: "لم نعد في المستوى نفسه الذي كنا عليه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينها كانت الميزانيات تنهمر بلا توقف على القوات البرية. لم يصدّق أحد حينئذ استمرار القتال البري في قطاع غزة لمدة عامين".

عجز عن توفير "سترات تكتيكية"

وقالت الصحيفة العبرية إنه "في حين يحظر الجيش الإسرائيلي على الجنود قبول تبرعات من مؤسسات غير رسمية، يضطر جنود وضباط الاحتياط إلى شراء الزي العسكري، بما في ذلك (السترات التكتيكية) من السوق السوداء، أو عبر الإنترنت من جنود نظاميين بما يخالف الأوامر، وهو ما رفع سعر السترة الواحدة".

وبينما تظل المعضلة قائمة، تدعي قيادة الجيش الإسرائيلي أنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من سد عدد من ثغرات المخصصات المالية واللوجستية لمقاتلي الاحتياط، لا سيما خلال الجولة العسكرية الحالية "عربات جدعون 2".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه زوَّد جنود وضباط الاحتياط بمعدات قتالية شخصية متقدمة، بما في ذلك السترات الحديثة والخوذات التكتيكية في بعض الوحدات.

المعضلة لم تبرح مكانها

رغم ذلك، تصر "يديعوت أحرونوت" على أن المعضلة لم تبرح مكانها، وما زال غالبية ضباط وجنود الاحتياط في انتظار شحنات جاهزة ومغلفة تحوي آلاف الأزواج من "الزي التكتيكي" القياسي.

وأشارت إلى أن ذلك يجري توازيًا مع استمرار جدل كبار قادة الجيش الإسرائيلي حول معضلة شراء الأغراض العسكرية اللازمة.

ويتخلل الأزمة توافد الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط للانضمام إلى قرنائهم في عملية "عربات جدعون 2"، لا سيما وأن معظمهم شارك في القتال بموجب أوامر استدعاء الاحتياط خمس أو ست مرات على التوالي.

في هذا الخصوص، قالت "يديعوت أحرونوت": "لا يعني ذلك إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر إبقاء مقاتلي الاحتياط بزيهم القديم، رغم استدعاء الكتائب مرارًا وتكرارًا إلى مناطق القتال".

المبلغ يزيد عن 12 مليون شيكل

وقبل أيام، كانت قيادة الجيش الإسرائيلي أعلنت موافقتها "المبدئية" على شراء "الزي التكتيكي" لجنود الاحتياط، وخاصة لأولئك المقرر مشاركتهم في عملية "عربات جدعون 2". وفيما ينتظر جنود وضباط الاحتياط تسريع وتيرة استلام "السترات التكتيكية" الجديدة، يماطل الجيش الإسرائيلي في تجاوبه مع السرعة المطلوبة.

وتعزو مصادر "يديعوت أحرونوت" المعضلة إلى عجز الجيش عن تخصيص ميزانية لهذه العملية، التي تبلغ 12 مليون شيكل (الشيكل أمام الدولار يعادل 0.30 سنت). فيما نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر مطلعة أخرى أن "مخصصات هذه العملية تزيد بكثير عن هذا المبلغ".