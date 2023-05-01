الهلال الأحمر السوداني: جثامين قتلى الاشتباكات "مشكلة كبرى"

تتفاقم مشكلة تكدس الجثث في السودان مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث في البلاد، في ظل الانهيار المتواصل للقطاع الصحي.

وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر، اليوم الإثنين، أن جثامين قتلى الاشتباكات "تمثل مشكلة كبرى" في السودان.

وأضاف أبو بكر في حديث لقناة "العربية"، أن هناك مئات الجثث وآلاف المصابين جراء الاشتباكات، مشيرا إلى أن التقديرات تشير لوجود نحو 500 جثة لقتلى الاشتباكات.

وقال أبو بكر، إن الهدنة السارية حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ساعدت المسعفين على تقديم الدعم الطبي للمستشفيات، مضيفا: "نعمل على تحديد مسارات آمنة لوصول المساعدات الطبية".

وأكد أبو بكر وجود "عجز في قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين"، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على سيارتين تابعتين لفرع الهلال الأحمر في الخرطوم.

ودعت وزارة الصحَّة السودانية، أول أمس السبت، المواطنين إلى ارتداء الكمامات والملابس الواقية أثناء التعامل مع جثث ضحايا القتال.

وأكدت الوزارة في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، على ضرورة ارتداء الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الجثث الموجودة في المناطق المتعددة البعيدة عن السلطات الصحية، ملابس واقية وقفازات وكمامات مع تغطية الأحذية بأكياس بلاستيكية.

كما طلبت الوزارة رش الجثة "المتعفنة" بالمبيدات المتوفرة في المنطقة وترقيم الجثامين.