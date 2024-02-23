غارة إسرائيلية تستهدف منزل البلوغر الفلسطيني محمود زعيتر
نفذت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، غارة استهدفت منزل البلوغر الفلسطيني محمود زعيتر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 18 آخرين بجراح مختلفة.
وتعرض زعيتر لإصابة طفيفة، وقُتل عدد من أفراد عائلته، فيما أدى القصف إلى مقتل نازحين كانوا داخل المنزل، حيث تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
من جهته، قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ خليل الدقران إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة راح ضحيتها 22 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى جرح 18 آخرين، بعضهم بجراح خطيرة، دخلوا على إثرها غرف العمليات".
وأوضح الدقران، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المستشفى امتلأ بالقتلى والجرحى، وسادت حالة من الفوضى في ساحاته وأروقته، مشيرا إلى تضاعف أعداد القتلى والجرحى في المحافظة الوسطى خلال الأسبوعين الماضيين.