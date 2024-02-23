غارة إسرائيلية تستهدف منزل البلوغر الفلسطيني محمود زعيتر

نفذت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، غارة استهدفت منزل البلوغر الفلسطيني محمود زعيتر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 18 آخرين بجراح مختلفة.

وتعرض زعيتر لإصابة طفيفة، وقُتل عدد من أفراد عائلته، فيما أدى القصف إلى مقتل نازحين كانوا داخل المنزل، حيث تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.