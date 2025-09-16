ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

logo
العالم العربي

زامير من حدود غزة: بدأنا تعميق العملية نحو قلب المدينة (فيديو وصور)

زامير من حدود غزة: بدأنا تعميق العملية نحو قلب المدينة (فيديو وصور)
إيال زامير في غزةالمصدر: الإعلام العبري
إرم نيوز
إرم نيوز

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعد منطقة حيوية لحماس، مشيرًا إلى أن "العملية مهمة لتحقيق الهدف الأكثر أخلاقية، وهو إعادة جميع الأسرى"، على حد تعبيره.

وأجرى زامير، جولة ميدانية في قطاع غزة تخللتها جلسة تقييم أمني مع عدد من كبار القادة، في مقدمتهم قائد القيادة الجنوبية، وقائد الفرقة 98، وذلك مع انطلاق المرحلة الجديدة من العملية العسكرية المعروفة بـ"مركبات جدعون".

أخبار ذات علاقة

المتحدثة باسم اليونيسف تيس إنغرام

"اليونيسف": فرار أطفال مدينة غزة أمر "غير إنساني"

وخلال تفقده القوات المشاركة في الهجوم على مدينة غزة، قال زامير: "تقع على عاتقكم مسؤولية تعميق الضربات الموجهة ضد حركة حماس، وحسم المعركة في لواء مدينة غزة، من أجل تحقيق المهمة الأهم والأكثر أخلاقية، إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، وتفكيك القدرات العسكرية والحكمية لحماس".

وتأتي تصريحات رئيس الأركان في وقت تشهد فيه العمليات العسكرية تصعيدًا واضحًا داخل الأحياء الشرقية والوسطى لمدينة غزة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية توسيع نطاق سيطرتها الميدانية، وسط مقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC