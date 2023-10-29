بمشاركة دولية واسعة.. ليبيا تسابق الزمن لإعمار درنة

وأعرب الباحث السياسي الليبي فرج فركاش، عن أمله في أن تتوحّد المؤسسات الليبية في موضوع إعادة الإعمار في مؤسسات واحدة تكون رقابتها بصورة مباشرة تحت سلطة المجلس الرئاسي والبعثة الأممية.

ويبدي فركاش في تصريحات لـ"ارم نيوز" أمله في أن تكون مصلحة درنة ومناطق الجبل الأخضر وسكانها المكلومين والمتضررين في أول سلم الأولويات".

وحول فرص المشاركة الدولية في مؤتمر إعمار درنة، يتوقع السياسي الليبي والمرشح الرئاسي السابق سليمان البيّوضي مشاركة دولية واسعة من خلال الشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية وبناء المدن والإنشاءات، إذ يرى في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن مثل هذا المؤتمر فرصة جيدة للاستثمار، حيث تحتاج المناطق المنكوبة لإعادة تأهيل تمثل رقعة كبيرة ومركزها الأساسي مدينة درنة، لكن عند إعادة البناء ستحتاج الشركات التوسع وبناء مركز حضاري مهم على شاطئ المتوسط.

واعتبر البيّوضي، أن "هذا المؤتمر يعدّ معتمدًا قانونيًّا وبالتالي الانخراط في هذا الاستثمار سيكون مضمونًا من الناحية المالية، وهو ما يهم المستثمر الأجنبي في الأساس".