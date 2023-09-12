سموتريش: ندعم أي اتفاق مع السعودية دون الحديث عن الضفة الغربية



ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، هاجم أمس الإثنين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي قال إنه يجري محادثات مع الفلسطينيين نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريش: "قرأت التصريحات ولا أعرف من يُمثل... بالتأكيد لا يمثل معظم أعضاء الائتلاف، وعلى حد علمي بأنه لا يمثل رئيس الوزراء أيضًا".

وأضاف سموتريش خلال مقابلته مع يديعوت أحرونوت أن "الاتفاق الذي يجري التباحث بخصوصه مع المملكة العربية السعودية، والذي بموجبه يتعين على إسرائيل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فإنني أؤكد مخاوفي بشأن هذا الاتفاق، وفي الواقع لن أسمح أنا وزميلي بن غفير أن يكون هنالك تقدم في الاتفاق على حساب مصالح إسرائيل القومية".

وتابع سموتريش: "نحن نؤيد الاتفاق مع السعودية فهو يخدم مصالح جميع الأطراف الأمريكية والسعودية والإسرائيلية، لكنني أريد التوضيح خلافًا للتقارير الصحفية التي تشير إلى أن إسرائيل ستقدم تنازلات للفلسطينيين مقابل الاتفاق مع الرياض، أن حكومتنا لن تضر بالاستيطان بل ستعززه في مناطق الضفة الغربية".

وقال سموتريش: "ينبغي ألا يشمل الاتفاق مع المملكة العربية السعودية عرب يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والذين لا علاقة لهم بعملية السلام".

المصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت