تقرير: الجوع يضيق الخناق على سكان غزة بعد نفاد السلع الأساسية

سلط تقرير إخباري غربي الضوء على المجاعة التي بدأ سكان قطاع غزة يعيشون ملامحها، جراء الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل منذ بداية حملتها العسكرية في أعقاب "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن الجوع ينتشر في قطاع غزة وسط محاولات يائسة من قبل السكان للبحث عن الخبز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى؛ إثر فرض إسرائيل حصارا كاملا على القطاع.

وأغلقت المخابز أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق لإعداد الخبز، وكذلك نفاد الوقود المستخدم في إشعال الأفران، وعدم دخول مساعدات إنسانية تكفي سكان القطاع.

وحتى المخابز التي لا تزال تعمل، فيصطف أمامها المئات من الأشخاص لساعات طويلة بانتظار شراء الخبز، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى لمستويات لا يقدر الكثيرون من الغزيين على تحملها.

وبحسب التقرير، يقول بعض السكان إنهم يضطرون لأكل كميات قليلة من الطعام لتوفير الباقي للأيام القادمة، ويتوقعون أن يكون القادم أسوأ.