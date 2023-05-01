قتيل وإصابات متفرقة واعتقالات في الضفة الغربية

داهمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح متفرقة إثر اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل المخيم.

واعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم ما يقارب 15 فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية، بعد مداهمات وعمليات تفتيش.