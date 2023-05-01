قتيل وإصابات متفرقة واعتقالات في الضفة الغربية
داهمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح متفرقة إثر اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل المخيم.
واعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم ما يقارب 15 فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية، بعد مداهمات وعمليات تفتيش.
واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت جالا صباح اليوم، واندلعت مواجهات في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) برصاص حي في الظهر، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة.
وتشهد مناطق الضفة الغربية توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية السلطة.