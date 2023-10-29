القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر الأحد، إن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين في الضفة الغربية أثناء الليل.

وأكدت الوزارة مقتل 3 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي، وهم: نعيم فران (31 عامًا) في مخيم عسكر بمدينة نابلس، ورماح اقطيشات (32 عامًا) في طمون بطوباس، وناصر برغوثي (29 عامًا) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى وقوع عدد من الإصابات أيضًا في صفوف الفلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي.