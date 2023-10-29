طواقم الإسعاف في مدينة رام الله
طواقم الإسعاف في مدينة رام اللهرويترز

القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر الأحد، إن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين في الضفة الغربية أثناء الليل.

وأكدت الوزارة مقتل 3 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي، وهم: نعيم فران (31 عامًا) في مخيم عسكر بمدينة نابلس، ورماح اقطيشات (32 عامًا) في طمون بطوباس، وناصر برغوثي (29 عامًا) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى وقوع عدد من الإصابات أيضًا في صفوف الفلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي.

طواقم الإسعاف في مدينة رام الله
إسرائيل تشن عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية

جاء ذلك، إثر عمليات اقتحام واسعة شنَّها الجيش الإسرائيلي في المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.

الضفة الغربية

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