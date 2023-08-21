إسرائيل تغلق الخليل وتستنفر بحثًا عن منفذي عملية "كريات أربع"

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية، أغلقت المداخل "قلقس والفحص، والكسارة جبل جوهر، وجسر حلحول، ومدخل دورا، والفوار، وبني نعيم، وبيت عينون، وبيت كاحل"، مشيرة إلى أن تلك الإغلاقات أسفرت عن أزمات مرورية خانقة.

واعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عدد من الصحفيين، ومنعتهم من تغطية الأحداث الجارية، فيما داهمت منازل ومحال تجارية في المنطقة الجنوبية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وأجهزة تسجيل الكاميرات .

وجاء الاستنفار الأمني، عقب عملية إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين؛ ما أسفر عن إصابتهما جنوب مدينة الخليل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرى العثور على مركبة منفذ العملية في منطقة محروقة ما بين بيت أولا وحلحول.