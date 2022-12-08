المجلس الرئاسي الليبي يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، عبر عقد لقاء تشاوري يجمع المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة)، بتنسيق مع البعثة الأممية.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.