بدء اجتماع عربي أمريكي في الأردن لبحث حرب غزة

بدأ في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت، اجتماع عربي أمريكي، للتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالإضافة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويبحث الاجتماع جميع تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وعقد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعًا تنسيقيًا قبيل لقائهم مع بلينكن في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وقبيل الاجتماع أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه وزراء الخارجية العرب، أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.