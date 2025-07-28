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العالم العربي

ترامب: إذا استأنفت إيران برنامجها النووي "سنسحقها على الفور"

ترامب: إذا استأنفت إيران برنامجها النووي "سنسحقها على الفور"
ترامب خلال لقائه ستارمر في منتجعه في اسكتلنداالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 2:23 م

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

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وأضاف ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا: "أرسلوا إشارات سيئة جدا ومزعجة جدا. وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك... قضينا على قدراتهم النووية، يمكنهم استئناف البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".

كما اتهم إيران بتزويد حماس بتعليمات ونصائح خلال المفاوضات الأخيرة، ما دفع الحركة الفلسطينية إلى تشديد موقفها، وفق تعبيره.

 

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