انفجار قوي في معسكر تابع لحماس

أكدت مصادر مطلعة وقوع انفجار قوي في أحد المواقع التابعة لحماس في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تبعته عدة انفجارات أقل حدة.

وأكد شهود عيان يقطنون في مستوطنات غلاف غزة سماعهم دوي 3 انفجارات، كان أحدها قويا.