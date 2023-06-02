انفجار قوي في معسكر تابع لحماس
أكدت مصادر مطلعة وقوع انفجار قوي في أحد المواقع التابعة لحماس في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تبعته عدة انفجارات أقل حدة.
وأكد شهود عيان يقطنون في مستوطنات غلاف غزة سماعهم دوي 3 انفجارات، كان أحدها قويا.
من جانبها، أكدت مصادر داخل القطاع أن الانفجار كان قويا وحدث داخل معسكر بدر التابع لحماس شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.
وبحسب التقارير الأولية، فإن الانفجارات التي حدثت داخل المعسكر سببها ارتفاع درجات الحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن انفجارات الأسلحة في قطاع غزة أمر شائع، حيث تحدث كل شهر ما بين حالتين إلى ثلاث حالات من هذا القبيل، بسبب ظروف تخزين الأسلحة.
ويأتي الانفجار في غزة بعد يومين من انفجار في لبنان تسبب بمقتل خمسة عناصر من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بقاعدة في وادي لبنان، عندما انفجر صاروخ قديم في مستودع أسلحة.
وعلى الرغم من أن المنظمة ألقت باللوم على إسرائيل وقالت إنها هاجمت الموقع، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين نفوا ذلك.