السودان.. تشكيل الحكومة في غضون أيام
توقع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في السودان، عبدالعال مكين، أن يتم تشكيل حكومة الفترة الانتقالية في البلاد، ونقل مكين طلب الآلية الثلاثية بقيادة فولكر بيرتس، بتشكيل الحكومة قبل احتفالات رأس السنة، متوقعًا أن يتم تشكيل الحكومة في غضون عشرة أيام.
وأفاد القيادي بالمؤتمر الشعبي، وهو أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري لـ"إرم نيوز"، باتجاه تشكيل لجان للتشاور حول القضايا المختلف حولها بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بغية التوصل إلى حلول والوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح أن هنالك إتجاها لتشكيل لجان من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري لبحث القضايا الـ5 محل الخلاف.
ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري في السودان، يوم الإثنين، على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وينتظر أن يُستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة بـ"اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون الحكومة.
وأرجأ "الاتفاق الإطاري" الذي اطلع عليه "إرم نيوز" 5 قضايا إلى "مرحلة الاتفاق النهائي"، بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي: "العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان".
وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من 40 كيانًا مدنيًّا، بينما ترفض حركتا "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية وإسلاميين، الاتفاق بين العسكريين والمدنيين.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الإثنين، إن "الاتفاق الإطاري" لا يعني التفاهم مع طرف واحد، وإنما هو "توافق على قضايا وطنية".
وأوضح البرهان، لدى مخاطبته حضور حفل توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، أن الواقع يحتم علينا جميعًا إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف: "ارتضينا من أجل ذلك الاتفاق على القضايا الوطنية".
من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن هناك "ممارسات سياسية خاطئة أدت لما حدث في 25 أكتوبر"، وتابع: "لا بد من إقرار العدالة الانتقالية لرد المظالم".
وأكد "حميدتي" على "ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة لبناء نظام ديمقراطي مستدام"، وقال: "علينا الاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة عبر مختلف الحقب التاريخية".