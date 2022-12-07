السودان.. تشكيل الحكومة في غضون أيام

توقع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في السودان، عبدالعال مكين، أن يتم تشكيل حكومة الفترة الانتقالية في البلاد، ونقل مكين طلب الآلية الثلاثية بقيادة فولكر بيرتس، بتشكيل الحكومة قبل احتفالات رأس السنة، متوقعًا أن يتم تشكيل الحكومة في غضون عشرة أيام.

وأفاد القيادي بالمؤتمر الشعبي، وهو أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري لـ"إرم نيوز"، باتجاه تشكيل لجان للتشاور حول القضايا المختلف حولها بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بغية التوصل إلى حلول والوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد.