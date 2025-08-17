إعلام سوري: دوي انفجار في مدينة نوى بريف درعا

أفاد تلفزيون سوريا نقلا عن مصادر محلية اليوم الأحد أن دويّ انفجار سُمع في مدينة نوى في ريف درعا الغربي، الواقعة في الجنوب السوري.

وبحسب معلومات أولية فإن الانفجار نجم عن قذيفة من مخلفات الحرب أثناء حرق نفايات، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وغالبا ما تشهد محافظة درعا المحاذية لشمال إسرائيل، غارات إسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوريا هشاشة أمنية، حيث أقدم انتحاري في حلب على تفجير نفسه قرب فرن، ما أسفر عن مقتله في الحال في وقت سابق مساء اليوم.

وشهدت العاصمة دمشق أمس السبت انفجارا في حي المزة بعد زرع عبوة ناسفة في سيارة، دون معرفة الجهة أو الأسباب.