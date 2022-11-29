فلسطين تستعرض مع مصر تأثيرات تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في إطار زيارة الأخير الحالية إلى القاهرة.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، حرص الوزير الفلسطيني على استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وتأثيراتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية.
وأشار المالكي إلى "ما تشهده الأراضي المحتلة من تدهور أمني كبير في ضوء الوتيرة المتزايدة والمتسارعة لأعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بجانب الاقتحامات المتكررة والانتهاكات المتتالية التي تستهدف الأماكن المقدسة".
من جانبه، لفت شكري إلى "قلق مصر البالغ من تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة"، مؤكداً "متابعة مصر عن كثب لكافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية".
كما أكد أن مصر، وهي تشارك الجانب الفلسطيني والعالم في الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "ستظل دائماً داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية، خاصة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تألوا جهداً في توظيف كافة طاقاتها وقدراتها الدبلوماسية في سبيل تحقيق هذا الهدف".
وأبرز شكري "ما تبذله مصر من جهود متواصلة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع ووقف العنف وكسر الجمود الحالي الذي يعتري عملية السلام، بهدف إعادة إطلاق مسار تفاوضي جاد يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ولفت إلى "جهود مصر لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في ضوء الأوضاع الاقتصادية الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، بما في ذلك تقديم مختلف أوجه الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة".
وذكر البيان، أن الوزيرين المصري الفلسطيني، "ناقشا تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي، بما في ذلك من خلال تنسيق الجهود مع الدول العربية الشريكة والأطراف الدولية المعروفة بدعمها للحقوق الفلسطينية".