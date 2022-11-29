فلسطين تستعرض مع مصر تأثيرات تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في إطار زيارة الأخير الحالية إلى القاهرة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، حرص الوزير الفلسطيني على استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وتأثيراتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى "ما تشهده الأراضي المحتلة من تدهور أمني كبير في ضوء الوتيرة المتزايدة والمتسارعة لأعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بجانب الاقتحامات المتكررة والانتهاكات المتتالية التي تستهدف الأماكن المقدسة".

من جانبه، لفت شكري إلى "قلق مصر البالغ من تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة"، مؤكداً "متابعة مصر عن كثب لكافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية".

كما أكد أن مصر، وهي تشارك الجانب الفلسطيني والعالم في الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "ستظل دائماً داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية، خاصة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تألوا جهداً في توظيف كافة طاقاتها وقدراتها الدبلوماسية في سبيل تحقيق هذا الهدف".