"تقدم" لـ "إرم نيوز": لن نكون "واجهة سياسية" لعودة الإخوان إلى السودان
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم" تمسكها بموقفها القائم على "ألا تكون مطية لعودة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في السودان".
وعلق الناطق الرسمي للتنسيقية، بكري الجاك، حول الحديث عن مقاطعة "تقدم" للمشاركة في الحوار "السوداني – السوداني" المقرر عقده ضمن مبادرة الاتحاد الأفريقي، في يوليو/ تموز المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن موقف "تقدم" ثابت ومعلن تجاه المشاركة في أي حوار، يوجد فيه "الإسلاميون".
وأشار الجاك إلى أنه حتى اللحظة، لم تتخذ "تقدم" أي قرار بمقاطعة هذا الحوار، ولكن حال عدم التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد الأفريقي حول المشاركين، "فسيكون لنا حديث آخر".
وأوضح أن "تقدم" في حوار مع الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي حول هذا الأمر، مع تأكيد سعيها لإنجاح إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى إيقاف الحرب، ووضع السودان في مسار انتقال مدني ديمقراطي، يؤسس لدولة المواطنة المتساوية في كافة الحقوق والواجبات.