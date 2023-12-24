هل تنجح حركتا فتح وحماس بالتوافق على إدارة مشتركة لغزة؟

وأضاف: "عشرات اتفاقيات المصالحة بين الحركتين لم تطبق على أرض الواقع، ولم تنجح أي منهما في إنهاء الانقسام، وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها غزة إلا أن أي اتفاق جديد سيكون محكوماً عليه بالفشل".

وتابع: "ربما تنجح الحركتان في التوافق على مبادئ أساسية لإدارة غزة، لكن عند الحديث عن التفاصيل والصلاحيات فإن الاتفاق سينهار وستعود الأمور بينهما لمربعها الأول، وهذا السيناريو تكرر أكثر من مرة".

وأضاف حرب، أنه "دون دخول حماس إلى "منظمة التحرير الفلسطينية" وقبولها بالبرنامج السياسي للمنظمة، لا يمكن الجزم بأن أي اتفاق بين الحركتين يمكن أن ينجح، خاصة وأن الخلافات بينهما سياسية وأيديولوجية".

وحسب المحلل السياسي، فإن "قبول حماس بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير يعني اعترافها ضمنياً بإسرائيل والموافقة على إلقاء السلاح والعمل ضد إسرائيل في إطار المقاومة الشعبية"، مستدركاً: "هذا الأمر بتقديري صعب للغاية في هذه المرحلة".

وأشار حرب إلى أن "مثل هذا الأمر يتطلب أن تجري حماس تغييراً جذرياً في أيديولوجيتها السياسية، والانقلاب على تحالفاتها السياسية والإقليمية"، مبيناً أن حماس غير مستعدة لمثل هذا التغيير في الوقت الحالي.

مصلحة مشتركة

في المقابل، يرى المحلل السياسي طلال عوكل، أن "التوافق بين فتح وحماس مصلحة مشتركة للحركتين في الوقت الراهن"، مؤكداً أنه دون ذلك لن تنجح أي منهما في إدارة غزة أو الاستمرار بالحكم.

وأوضح عوكل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "وضع طرفي الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة صعب للغاية، وكلاهما ضعيف وليست لديه القدرة على الاستمرار بشكل منفرد، الأمر الذي يدفعهما للتفكير جدياً بخيار الإدارة المشتركة".

وأضاف: "دون قيادة موحدة لن تتمكن حماس من إعادة إعمار غزة أو الاستمرار بحكمها، كما أن فتح والسلطة الفلسطينية بحاجة لتجديد شرعيتهما من أجل ضمان استمرار حكمهما للضفة الغربية".