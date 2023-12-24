هل تنجح حركتا فتح وحماس بالتوافق على إدارة مشتركة لغزة؟
تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية نجاح حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين بتشكيل إدارة مشتركة لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، خاصة في ظل الخلافات العميقة والاستراتيجية بين الحركتين.
وأكدت تقارير إعلامية دولية، وجود حوار غير معلن بين فتح وحماس فيما يتعلق بإدارة غزة بعد الحرب، مشيرة إلى أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أوقف تلك المباحثات مؤخراً.
وتؤكد التقارير، أن الولايات المتحدة وإسرائيل إضافة إلى أطراف إقليمية والسلطة الفلسطينية تجري مباحثات بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وأن هناك تبايناً بالمواقف بين جميع الأطراف المتحاورة.
وتسيطر حماس على غزة بالقوة العسكرية منذ عام 2007 عقب أحداث الانقسام، فيما ترفض إسرائيل استمرار حكمها لغزة بعد الحرب، وتشدد على عدم قبولها بعودة السلطة الفلسطينية للقطاع.
خلافات كبيرة
ويرى المحلل السياسي جهاد حرب، أنه "من الصعب نجاح فتح وحماس بالتوافق على إدارة غزة بعد الحرب الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن لكل منهما رؤية أيديولوجية ومصالح مختلفة عن الآخر.
وأوضح حرب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "تباين الرؤى والمواقف بين الحركتين يحول دون توصلهما لاتفاق لتشكيل إدارة مشتركة لغزة"، مبيناً أن هناك فجوة كبيرة بين فتح وحماس لا يمكن تجاوزها.
وأضاف: "عشرات اتفاقيات المصالحة بين الحركتين لم تطبق على أرض الواقع، ولم تنجح أي منهما في إنهاء الانقسام، وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها غزة إلا أن أي اتفاق جديد سيكون محكوماً عليه بالفشل".
وتابع: "ربما تنجح الحركتان في التوافق على مبادئ أساسية لإدارة غزة، لكن عند الحديث عن التفاصيل والصلاحيات فإن الاتفاق سينهار وستعود الأمور بينهما لمربعها الأول، وهذا السيناريو تكرر أكثر من مرة".
وأضاف حرب، أنه "دون دخول حماس إلى "منظمة التحرير الفلسطينية" وقبولها بالبرنامج السياسي للمنظمة، لا يمكن الجزم بأن أي اتفاق بين الحركتين يمكن أن ينجح، خاصة وأن الخلافات بينهما سياسية وأيديولوجية".
وحسب المحلل السياسي، فإن "قبول حماس بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير يعني اعترافها ضمنياً بإسرائيل والموافقة على إلقاء السلاح والعمل ضد إسرائيل في إطار المقاومة الشعبية"، مستدركاً: "هذا الأمر بتقديري صعب للغاية في هذه المرحلة".
وأشار حرب إلى أن "مثل هذا الأمر يتطلب أن تجري حماس تغييراً جذرياً في أيديولوجيتها السياسية، والانقلاب على تحالفاتها السياسية والإقليمية"، مبيناً أن حماس غير مستعدة لمثل هذا التغيير في الوقت الحالي.
مصلحة مشتركة
في المقابل، يرى المحلل السياسي طلال عوكل، أن "التوافق بين فتح وحماس مصلحة مشتركة للحركتين في الوقت الراهن"، مؤكداً أنه دون ذلك لن تنجح أي منهما في إدارة غزة أو الاستمرار بالحكم.
وأوضح عوكل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "وضع طرفي الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة صعب للغاية، وكلاهما ضعيف وليست لديه القدرة على الاستمرار بشكل منفرد، الأمر الذي يدفعهما للتفكير جدياً بخيار الإدارة المشتركة".
وأضاف: "دون قيادة موحدة لن تتمكن حماس من إعادة إعمار غزة أو الاستمرار بحكمها، كما أن فتح والسلطة الفلسطينية بحاجة لتجديد شرعيتهما من أجل ضمان استمرار حكمهما للضفة الغربية".
ووفق عوكل، فإن "الطرفين كلاهما ضعيف حالياً أمام الفلسطينيين، وأن خيار الشراكة بالحكم هو الخيار الأمثل"، مستدركاً: "لكنه يواجه بعض العقبات التي يمكن تجاوزها من خلال رؤية واضحة لأي اتفاق محتمل".
وبيّن أن "تغليب المصلحة العامة وتجنيب المصالحة الأيديولوجية والحزبية للحركتين سيساهم بشكل كبير في توافقهما على إدارة مشتركة لغزة، كما أن الدعم الإقليمي والدولي لهذا الاتفاق سيكون عاملاً حاسماً في نجاحه".
وأكد المحلل السياسي، أن "مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن ينجح دون قبول دولي وإقليمي، كما أنه بحاجة إلى دعم مالي من أجل إعادة إعمار غزة وتنفيذ بنوده"، متابعاً: "بدون ذلك فإن الأوضاع بغزة ستتجه نحو الأسوأ".
وشدد على ضرورة أن "تفتح الحركتان قناة حوار دون وسطاء والتوافق على جميع البنود دون تأجيل أي منها"، وختم قائلاً: "الخيار البديل هو خلق إدارة جديدة لغزة على طريقة روابط القرى في الضفة الغربية".