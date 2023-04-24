الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بإقحام المدنيين في المعارك

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، الاتهامات حول إقحام المدنيين في المعارك الدائرة بينهما في يومها العاشر.

واتهم الجيش الدعم السريع بالاختباء بين المدنين، قائلًا إن "مجموعات الميليشيات المتمردة تبعثرت على نطاق واسع في الخرطوم وأجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للاحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروعًا بشرية".