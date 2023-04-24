الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بإقحام المدنيين في المعارك
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، الاتهامات حول إقحام المدنيين في المعارك الدائرة بينهما في يومها العاشر.
واتهم الجيش الدعم السريع بالاختباء بين المدنين، قائلًا إن "مجموعات الميليشيات المتمردة تبعثرت على نطاق واسع في الخرطوم وأجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للاحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروعًا بشرية".
في المقابل، اتهم الدعم السريع "قوات الانقلاب (بتنفيذ) غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين، استهدفت المدنيين بشكل مباشر في حي الدوحة بأم درمان ومنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم".
وفي بيان نشره على حسابه في "فيسبوك"، دعا الجيش السوداني أفراد الدعم السريع "للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من دائرة التمرد على الدولة، وذلك عن طريق التبليغ لأقرب وحدة عسكرية وسيتم استيعابهم بجيش البلاد".
ومن جانبها أعلنت قوات الدعم السريع أنها موجودة "في كافة الميادين من أجل انتزاع هذا الجزء الخبيث من أرض السودان والخروج ببلادنا إلى بر الأمان بأقل الخسائر والأضرار وسط المدنيين".