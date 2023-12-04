غزيون لـ"إرم نيوز": الحرب أعادتنا للعصر الحجري

بات الغزيون يستخدمون نار الحطب لإعداد الطعام والشاي والقهوة، وتسخين المياه لأطفالهم للاستحمام، بعد انقطاع كبير لغاز الطهو ودخوله بكميات محدودة جدًا لا تلبي 5٪ من احتياجات المواطنين.

وقال المواطن إبراهيم أبو شاويش من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة: "لقد أعادتنا الحرب للعصر الحجري مع انقطاع غاز الطهو، منذ بدء الحرب أصبحت عملية إعداد طبق طعام أشبه بعملية جراحية معقدة، تستغرق وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا لتجهيز النار وإشعالها".