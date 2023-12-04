غزيون لـ"إرم نيوز": الحرب أعادتنا للعصر الحجري
بات الغزيون يستخدمون نار الحطب لإعداد الطعام والشاي والقهوة، وتسخين المياه لأطفالهم للاستحمام، بعد انقطاع كبير لغاز الطهو ودخوله بكميات محدودة جدًا لا تلبي 5٪ من احتياجات المواطنين.
وقال المواطن إبراهيم أبو شاويش من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة: "لقد أعادتنا الحرب للعصر الحجري مع انقطاع غاز الطهو، منذ بدء الحرب أصبحت عملية إعداد طبق طعام أشبه بعملية جراحية معقدة، تستغرق وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا لتجهيز النار وإشعالها".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "أصبح الحصول على كومة حطب أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، فضلا عن أنه مكلف، فقد تضاعف سعر كيلو الحطب لأكثر من 8 أضعاف سعره الطبيعي، وأصبح هناك شح في وجوده واضطررنا لتقطيع بعض الأشجار التي يصل عمرها لأكثر من 20 عاما للحصول على بعض الحطب من أجل إشعال نار لإعداد الطعام اللازم لإبقائنا على قيد الحياة".
وأردف أبو شاويش: "ما نتعرض له شيء يدمي القلب، لقد دمرت الحرب كل مناحي الحياة في غزة ولم يعد هناك سوى مشاهد الدمار وأصوات الصواريخ والانفجارات، فضلًا عن البيوت المهدمة والبنى التحتية المدمرة وانتشار النفايات ومياه الصرف الصحي في الطرقات".
أما المواطن محمود جودة، وهو نازح من مخيم جباليا شمال غزة للمحافظة الوسطى، قال: "نستيقظ كل صباح لبدء مشوار البحث عن مجموعة من الخشب أو حطب الأشجار لتجهيز النار لبدء فقرات المعاناة اليومية في عملية إعداد الطعام، التي باتت تحتاج إلى جهد الجميع في البيت ذكورًا وإناثًا، فقد بات المطبخ هو سطح المنزل أو الفناء الموجود أمام البيت، أما المطبخ العادي فلم يعد يلزم في حياتنا".
وأوضح جودة، لـ"إرم نيوز"، أنه "حتى نقتصد في استخدام الحطب باهظ الثمن نقوم بإعداد ما يلزم من الطعام والخبز أو المشروبات، بالإضافة لتسخين المياه للاستحمام دفعة واحدة، حتى لا نقوم بإشعال النار أكثر من مرة، لذلك قد تستمر النار مشتعلة لأكثر من 4 ساعات يتناوب عليها جميع أفراد البيت، تبدأ بإعداد الطعام والشاي والقهوة، ثم تسخين المياه للاستحمام في أجواء الشتاء الباردة".
وأفاد جودة: "كانت حياتنا قبل الحرب على قسوتها وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي والمعيشي وردية مقارنةً بما نتعرض له يوميًا في قطاع غزة من قصف عنيف ومتواصل، وتهديدات بالإخلاء، فضلًا عن معاناة النزوح التي لا تضاهيها معاناة، وصولًا إلى فقدان أبسط مقومات الحياة، وصعوبة الحصول عليها".