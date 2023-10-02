نجاة قائد قوات الأمن الخاصة في أبين من محاولة اغتيال

نجا قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن أبين لحج والضالع جنوبي اليمن اليوم الإثنين، من انفجار سيارة ملغمة استهدفت موكبه، ما أدى إلى إصابة 3 من مرافقيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب، إن سيارة مفخخة مركونة وسط مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، انفجرت أثناء مرور موكب قائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن أبين لحج والضالع اللواء فضل باعش، "وأسفر الهجوم الإرهابي الجبان، عن إصابة 3 من مرافقي اللواء".