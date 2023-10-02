نجاة قائد قوات الأمن الخاصة في أبين من محاولة اغتيال
نجا قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن أبين لحج والضالع جنوبي اليمن اليوم الإثنين، من انفجار سيارة ملغمة استهدفت موكبه، ما أدى إلى إصابة 3 من مرافقيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب، إن سيارة مفخخة مركونة وسط مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، انفجرت أثناء مرور موكب قائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن أبين لحج والضالع اللواء فضل باعش، "وأسفر الهجوم الإرهابي الجبان، عن إصابة 3 من مرافقي اللواء".
وأشار النقيب، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن هذه الهجمات تأتي "ضمن سلوكيات العناصر الإرهابية عندما تكون في نهاية انهزامها، وقد سبق أن حاولت أن تستخدم في العاصمة عدن كل ما لديها من أساليب وسلوكيات وأدوات إرهاب ودمار دموي، لكنها طُردت منها".
وأكد أن هذه السيارات المفخخة المركونة والعبوات الناسفة التي شهدتها عدن ومحافظة لحج خلال الفترة الماضية، "كانت من أبرز مؤشرات زوال وانهزام العناصر الإرهابية للأبد".
وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية، أن الأجهزة الأمنية في مدينة زنجبار، طوقت موقع الانفجار عقب حدوثه، واتخذت جميع الإجراءات.
مؤكدًا أن مثل هذه العمليات الإرهابية "لن تزيد أبطال قواتنا سواء قادة أو أفراد، إلا صلابة وإرادة وجدارة في اجتثاث الإرهاب المُصدّر إلى الجنوب، وتحديدًا إلى أبين خاصرة الجنوب وعموده".
وقال إن هذه المعركة بالنسبة للقوات الجنوبية، "هي معركة وجودية ولا هوادة فيها، سواء كان سلاح هذا العدو الخفي الجبان، المفخخات أو العبوات الناسفة أو الطائرات المسيرة أو غيرها".
ومنذ أغسطس/ آب من العام الماضي، تخوض القوات الجنوبية المشتركة، المكونة من وحدات عسكرية وأخرى أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى من قوات أمن محافظة أبين الحكومية، مواجهات عنيفة ضد عناصر تنظيم القاعدة في الأطراف الشرقية من محافظة أبين المتاخمة لمحافظة شبوة جنوبي البلاد، تمكّنت خلالها من السيطرة على أبرز معاقل القاعدة في مديريتي مودية والمحفد.