الخارجية السورية: اجتماع تاريخي بين الشيباني وبوتين

وصفت وزارة الخارجية السورية اللقاء الذي جمع وزير الخارجية أسعد الشيباني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "تاريخي"، ويؤكد "انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها".

وأضافت الخارجية، في بيان حول اللقاء، أن بوتين شدد "على رفض روسيا القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، وأكد التزام موسكو بدعمها في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار".

وذكرت الوزارة في بيانها أن الشيباني أكد "التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا على أسس جديدة تراعي مصالح الشعب السوري، وتفتح آفاق شراكة متوازنة".

وقالت إن الشيباني شدد خلال اللقاء على "ضرورة معالجة إرث النظام السابق، سياسيّاً وبنيويّاّ بما يخدم مستقبل سوريا".

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وقال البيان إن سوريا "تحذّر من التدخلات الإسرائيلية التي تدفع البلاد نحو الفوضى، وتؤكّد أن أبوابها مفتوحة لكل من يحترم سيادتها ووحدتها ويحافظ على أمنها واستقرارها".