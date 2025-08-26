الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات في ريف القنيطرة

أفادت "الإخبارية السورية" اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة مداهمات وتفتيش في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت القناة، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة في سماء البلدة، وقامت باعتقال شاب من القرية أثناء الحملة.

ولفت إلى تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة.

أخبار ذات علاقة توغل إسرائيلي في قرية "عين العبد" بريف القنيطرة جنوبي سوريا

وفي ليل الأحد، توغلت قوات إسرائيلية، في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، للمرة الثالثة في أغسطس/ آب الحالي، بحسب إفادة شهود عيان.

ونفذت القوات الإسرائيلية المتوغلة في قرية "عين العبد" بريف القنيطرة عمليات تفتيش داخل أحد المنازل، وفق قناة "الإخبارية" الرسمية.

وفي وقت سابق، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي "بريقة" و"بئر العجم" في ريف القنيطرة الجنوبي، ثم انسحبت بعد نحو ساعتين.

ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر قولها إن القوات الإسرائيلية كانت قد دخلت البلدتين وسط حالة استنفار وانتشار عسكري محدود، قبل أن تعود وتنسحب باتجاه مواقعها.

وبحسب المرصد، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من مدرعة وعدة سيارات دفع رباعي محملة بالجنود بين بلدتي "بريقة" و"بئر عجم" بريف القنيطرة الجنوبي.

وتوغلت دورية أخرى عبر 5 آليات باتجاه قرية "بريقة"، وتمركزت قرب مفرزة تتبع للأمن العام، قبل أن تقيم حاجزاً مؤقتاً وتتعمد بتفتيش المارة.

وتشهد مناطق جنوب سوريا باستمرار، توغلات للجيش الإسرائيلي وعمليات عسكرية.