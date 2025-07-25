"حماس ورطت الجميع".. ترامب يترقب رد إسرائيل على فشل التهدئة بغزة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الوضع في غزة بأنه "فظيع"، معتبراً أن حركة "حماس" ورّطت الجميع هناك.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريح له، إن الوضع أصبح معقداً وأنه سينتظر ما سيكون عليه الردّ من جانب إسرائيل على فشل التهدئة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عبر مبعوثها ستيف ويتكوف الانسحاب من مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل في الدوحة.

واتهم المبعوث الأمريكي ويتكوف حماس بأنها "أنانية ولا تتصرف بحسن نية" خلال المفاوضات، عقب تسليم ردها على أحدث مقترح للتهدئة.

في المقابل، نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إنه "خلافاً لما يبدو في العلن، إلا أن الفجوات مع حماس ليست كبيرة جداً".

وأكد المصدر الإسرائيلي أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، بل وحتى في الأيام القليلة المقبلة".

من جهتها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه "رغم توقف المفاوضات التي استمرت 19 يوماً في قطر، لا تزال التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حماس معنية بالصفقة".