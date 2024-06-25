صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي تثير تفاعلا واسعا

أثارت صورة جديدة لسيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر مع شاب قال ناشطون إنه نجل آمر كتيبة "أبي بكر الصديق".

وظهر القذافي في منطقة جبلية مرتدياً زياً أبيض، ويضع سترة سوداء على كتفه، إلى جانب الشاب أحمد العتيري، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتداول ناشطون صورة القذافي بشكل واسع، مهنئين سيف الإسلام بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الثلاثاء.

وقال ناشط يدعى أحمد القذافي: "الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي يتجول رفقة الشاب أحمد العتيري في جبال الوطن الحبيب ليبيا.. حفظهم الله".