الجيش الإسرائيلي يُنفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

نفّذ الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق عدة من الضفة الغربية، اليوم الخميس، في ظل الإجراءات المشددة التي يفرضها هناك.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، شابين من قرية المغير، ودهم عدة منازل في بيت ريما وكفر نعمة بمحافظة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت أيضا، باعتقال مواطنَين فلسطينيَين اثنين أحدهما معتقل محرر، فجر اليوم خلال اقتحامه مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام المخيم والبلدة أُطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات إسرائيلية، عدة مناطق في المحافظة. ونفذت عمليات دهم واسعة النطاق.

وأفاد مصدر أمني لوكالة (وفا) بأن القوات توغلت في مدينة بيت لحم، وامتدت عملياتها إلى مدن الدوحة، وبيت جالا غربا، وبيت ساحور شرقا، إضافة إلى بلدة الخضر، ومخيم الدهيشة، وقرية أرطاس جنوبا.

كما شملت الاقتحامات مخيم عايدة، ومخيم العزة شمالا، ومنطقة جبل الموالح، وهندازة، ورخمة، وحرملة، ورفيديا، شرقا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاقتحامات ترافقت مع انتشار مكثف لدوريات الاحتلال، دون أن يبلغ عن اعتقالات.