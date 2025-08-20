"دبلوماسية الحبوب" تعيد روسيا بقوة إلى المشهد السوري

قال مصدر حكومي سوري إن سفينة قمح جديدة مصدرها روسيا من المتوقع أن تصل إلى ميناء طرطوس السوري خلال أيام قليلة، إذ عادت السلطات الروسية لاستئناف تصدير الحبوب إلى سوريا، بعد توقف امتد لأكثر من ثمانية أشهر، منذ سقوط نظام الأسد، تخللها إرسال شحنة قمح (لمرة واحدة) في إبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن السلطات الروسية قررت إعادة تزويد سوريا بالقمح، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد سوري رفيع إلى موسكو في أواخر الشهر الماضي، كبادرة حسن نية تجاه دمشق، التي تعاني من أزمة كبيرة في إنتاج القمح وصعوبات في استيراد حاجة البلاد المتزايدة من المادة الاستراتيجية.

يكشف المصدر، أن هذه الشحنة الجديدة ستتبعها شحنات جديدة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن هذا القرار الروسي صدر بعد أن تكللت زيارة الوفد السوري إلى موسكو بالنجاح. ووضع المصدر القرار الروسي ضمن ما وصفها "دبلوماسية الحبوب"، التي اعتمدتها موسكو مع دول أفريقيا وبعض الدول الفقيرة، عبر تصدير شحنات حبوب بشكل مجاني، مرجحا أن تكون بعض الشحنات الروسية إلى سوريا مجانية.

وكانت مصادر خاصة أبلغت "إرم نيوز" أن زيارة الوفد السوري إلى موسكو شهدت مباحثات حول العديد من الملفات المهمة بين البلدين، بما في ذلك تثبيت الوجود العسكري الروسي في الساحل وإمكانية نشر قوات روسية في الجنوب السوري. مقابل دعم موسكو لدمشق في العديد من الملفات السياسية والعسكرية، ويبدو أن بينها تزويدها بالقمح.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد زار موسكو برفقة وفد رسمي، في 31 تموز الماضي، في أول زيارة رسمية منذ تغيير النظام، وأكد خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رغبة دمشق في تعزيز العلاقات مع موسكو على أساس "الاحترام المتبادل".

وأشاد الشيباني بالدور الروسي في المنطقة، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يجب أن يستمر رغم "التحديات المعقدة التي مرت بها العلاقات الثنائية".

وسبق هذا الانفتاح بين البلدين، توتر في العلاقات، عمدت خلاله شركة (بالادا) الروسية لتجارة الحبوب برفع دعوى قضائية على مصرف سوريا المركزي وشركة حبوب حكومية، مطالبة بمبلغ 5.6 مليارات روبل (71.52 مليون دولار)، إذ عكست هذه الخطوة غضب موسكو إزاء قرار الإدارة السورية حظر إمدادات الحبوب من روسيا.

وكانت دمشق اتجهت لإيجاد مصادر بديلة للقمح الروسي، إذ أشارت تقارير إلى أن أوكرانيا، غريمة روسيا، عرضت المساعدة.

قمح روسي ..أوكراني!

ويبدو أن القمح الأوكراني قد وصل فعلا إلى سوريا، لكن ليس عبر السلطات الأوكرانية، وإنما تحت مسمى روسي، إذ تشير تقارير إعلامية أوكرانية بأن الشحنة الروسية القادمة إلى سوريا مصدرها الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا.

وذكرت منصة "Latifundist Media" الأوكرانية أن سفينة الشحن الجاف DAMAS WAVE (التي كانت تُعرف سابقاً باسم GOLDEN YARA، وتحمل الرقم IMO: 8915299)، وتُبحر تحت علم جزر القمر، قامت بعدة رحلات بين ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم وميناء طرطوس السوري.

وبحسب المنصة، التي نشرت تحقيقا استقصائيا عن "تصدير روسيا للقمح الأوكراني المسروق"، فإن هذه الرحلة هي الثالثة التي تنقل فيها السفينة ما قالت بأنها "حبوب أوكرانية من أراضٍ محتلة"، في إشارة إلى ما تصفه السلطات الأوكرانية بأنه "استغلال غير مشروع للموارد الزراعية" في مناطق تخضع للسيطرة الروسية.

وتُظهر صور أقمار صناعية وبيانات تتبع السفن، وفقًا للتحقيق، أن السفينة وصلت إلى فيودوسيا قادمة من طرطوس بتاريخ 31 تموز/يوليو، إذ أفرغت حمولتها، ثم بدأت عملية تحميل جديدة قبل أن تغادر في 15 أو 16 آب متجهة مجددًا إلى سوريا ومن المتوقع أن تصل في 22 من الشهر الجاري.

أزمة غذائية

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة غذائية خانقة تعيشها سوريا هذا العام، بعد تعرضها لأشد موجة جفاف منذ 36 عاما، ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح المحلي بنحو 40%.

ونقلت "رويترز" عن مصادر سورية، أن الحكومة السورية الجديدة اشترت 373,500 طن فقط من القمح المحلي هذا الموسم، مقارنة بـنحو 700 ألف طن في العام الماضي.

وتُقدّر حاجة سوريا بنحو 2.55 مليون طن من القمح خلال عام 2025، بينما لم تُعلن حتى الآن عن اتفاقات استيراد كبرى، واكتفت السلطات بشحنات خاصة صغيرة بلغ مجموعها نحو 200 ألف طن، تم التعاقد عليها من خلال مستوردين محليين.

وظلت روسيا طيلة عهد النظام السابق، المورد الرئيسي للقمح لسوريا، لكن بعد سقوط نظام الأسد، توقفت الإمدادات المنتظمة، وعلى الرغم من ذلك، وصلت شحنة واحدة إلى ميناء اللاذقية في أبريل/نيسان 2025.