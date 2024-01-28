الأردن: هجوم القاعدة الأمريكية لم يسفر عن إصابة حرس حدودنا

ولفت إلى أن "التواجد الأمريكي بالقرب من الحدود الأردنية يأتي في سياق اتفاقية التعاون ما بين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب، وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية".

وأكد المبيضين أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة، وفي مواجهة خطر الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن".

وقالت وزارة الاتصال الحكومي إن الأردن "يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا متقدمًا على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب، وتأمين الحدود".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، مساء اليوم، أن القاعدة الأمريكية التي تم الإعلان عن استهدافها ومقتل 3 جنود أمريكيين فيها، تقع خارج الحدود الأردنية، حسبما نقلت قناة "المملكة" عن مهند مبيضين.