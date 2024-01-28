الأردن: هجوم القاعدة الأمريكية لم يسفر عن إصابة حرس حدودنا
قالت الحكومة الأردنية، مساء الأحد، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، كان "على الحدود بين الأردن وسوريا"، مؤكدة أن الهجوم "لم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود".
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين في بيان، إن "الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف، صباح هذا اليوم، كان على الحدود السورية الأردنية".
ولفت إلى أن "التواجد الأمريكي بالقرب من الحدود الأردنية يأتي في سياق اتفاقية التعاون ما بين البلدين، والتي تتضمن تعزيز مجالات التدريب، وزيادة منظومة أمن الحدود الفنية والتدريبية".
وأكد المبيضين أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية ومستمرة في أداء واجبها في الحفاظ على حدود المملكة، وفي مواجهة خطر الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن".
وقالت وزارة الاتصال الحكومي إن الأردن "يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا متقدمًا على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب، وتأمين الحدود".
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، مساء اليوم، أن القاعدة الأمريكية التي تم الإعلان عن استهدافها ومقتل 3 جنود أمريكيين فيها، تقع خارج الحدود الأردنية، حسبما نقلت قناة "المملكة" عن مهند مبيضين.