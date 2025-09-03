فرنسا تطالب بضمان أمن القوات الأممية في لبنان

أدانت فرنسا الأربعاء هجومًا بمسيرات إسرائيلية قرب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، داعية إلى ضمان أمن قوات حفظ السلام.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "ينبغي ضمان حماية قوات حفظ السلام وأمن عناصر الأمم المتحدة ومعداتها ومقارها"، وأضاف أن القوة الأممية "تلعب دورًا أساسيًا من أجل استقرار لبنان والمنطقة"، بحسب "فرانس برس".

وأعلنت القوة، الأربعاء، أن مسيّرات إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته "من بين الأخطر" ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت القوة إن الجيش الإسرائيلي ألقى صباح الثلاثاء "أربع قنابل قرب قوات اليونيفيل لحفظ السلام الذين كانوا يعملون على إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة" في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأضافت أن "إحدى القنابل سقطت على بعد 20 مترًا فيما سقطت ثلاث على بعد مئة متر تقريبًا عن عناصر ومركبات الأمم المتحدة".

وشددت على أن "هذه من بين الهجمات الأكثر خطورة على عناصر اليونيفيل وأصولها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي"، الذي وضع حدًا لمواجهات استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.

صوّت مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لتمديد مهمة قوة اليونيفيل لمرة أخيرة حتى نهاية العام المقبل؛ تمهيدًا لانسحابها عام 2027 بعد نحو خمسين عامًا من انتشارها في جنوب لبنان.

ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بهذا القرار، متهمًا اليونيفيل بالفشل في منع حزب الله من "السيطرة على المنطقة".