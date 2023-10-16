لبنان يفكك 20 منصة لإطلاق الصواريخ في الجنوب
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أن وحدات عسكرية خاصة تمكنت من تفكيك منصات لإطلاق الصواريخ كانت منصوبة في مناطق حدودية محاذية لإسرائيل جنوب البلاد.
وقالت قيادة الجيش، إن إحدى الوحدات "عثرت على 20 منصة لإطلاق الصواريخ، تحمل 4 منها صواريخ معدّة للإطلاق في بلدتَي القليلة والشعيتية، وفي منطقة صور، حيث عملت الوحدات المختصة على تفكيكها.
وعاد الهدوء على الحدود الجنوبية اليوم، بعد تصعيد العمليات العسكرية على جانبي الحدود.
وأدت الصواريخ التي أطُلقت على مستوطنات شمال إسرائيل، إلى توتر المشهد في الأيام الماضية، خاصة بعد مشاركة الأجنحة العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في هذه العمليات.
وسقط أحد الصواريخ أمس الأحد، على مقر الكتيبة الإندونيسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل جنوب لبنان.
وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية حركة نزوح كبيرة، حيث أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور عن نزوح أكثر من 2500 مدني، توزعوا على ثلاثة مراكز إيواء في مدينة صور، فيما جرى توزيع عشرات العائلات على القرى المحيطة، بينهم 500 طفل لا تتوافر لديهم كمية كافية من المستلزمات.