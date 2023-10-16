لبنان يفكك 20 منصة لإطلاق الصواريخ في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أن وحدات عسكرية خاصة تمكنت من تفكيك منصات لإطلاق الصواريخ كانت منصوبة في مناطق حدودية محاذية لإسرائيل جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش، إن إحدى الوحدات "عثرت على 20 منصة لإطلاق الصواريخ، تحمل 4 منها صواريخ معدّة للإطلاق في بلدتَي القليلة والشعيتية، وفي منطقة صور، حيث عملت الوحدات المختصة على تفكيكها.

وعاد الهدوء على الحدود الجنوبية اليوم، بعد تصعيد العمليات العسكرية على جانبي الحدود.