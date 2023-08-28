مطار طرابلس ينفي السماح بمغادرة المنقوش إلى تركيا

نفى جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس الإثنين، أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية في الحكومة "الموقوفة عن العمل" الأحد، إلى تركيا بعد الإعلان عن لقائها مؤخرًا نظيرها الإسرائيلي.

تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن طائرة من نوع فالكون تم تتبعها على تطبيق فلايت رادار قد تكون نقلت ليل الأحد الإثنين الوزيرة نجلاء المنقوش إلى تركيا بعد إذن بمغادرتها من طرابلس منحه جهاز الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" أن المنقوش غادرت العاصمة الليبية إلى إسطنبول على متن طائرة حكومية.