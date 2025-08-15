وسط اتهامات للهجري.. اشتعال المواجهات على عدة محاور في السويداء

اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم السبت، في العديد من المحاور والنقاط، بين قوات الأمن السورية وفصائل مسلحة، في السويداء، وسط اتهامات لعناصر حكمت الهجري بخرق الهدنة.

وقال صحفيون وناشطون سوريون إن اشتباكات عنيفة اندلعت على عدة محاور بعد خرق ميليشيات حكمت الهجري للهدنة ومهاجمة عدة نقاط لقوى الأمن الداخلي في ريف السويداء الغربي.

ودارت الاشتباكات بين قوى الأمن الداخلي الحكومية ومجموعات تابعة لشيخ العقل حكمت الهجري على محوري "قراصة" و"داما" في ريف السويداء الغربي.

وشهدت محاور الاشتباكات استنفاراً من قوى الأمن في الريف الغربي واستنفاراً للعشائر أيضاً على الحدود الإدارية.

وتعرضت عناصر الأمن السوري في السويداء لإطلاق نار من جانب عناصر مسلحة من قوات حكمت الهجري، وفقاً لما أفاد به شهود عيان.

وتناقل ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بوجود تنسيق كبير في السويداء بين قوات "قسد" وقادة الدروز وعلى رأسهم الهجري والحربوع والحناوي.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد حذر في كلمة له، الخميس، من إقدام قوات "قسد" على استغلال أحداث السويداء من أجل الابتزاز والمماطلة في تنفيذ اتفاقها مع حكومة دمشق.

من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" كان قد أفاد بأن "جبهة شمال وشمال غربي السويداء شهدت مساء الجمعة، خرقًا جديدًا للهدنة، تمثل في رمايات مكثفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة انطلقت من ناحية قراصة باتجاه محيط بلدة نجران، بالإضافة إلى استهداف من بلدة المزرعة على محاور المجدل وبلدة ولغا بريف السويداء".

ونقل المرصد عن مصادره أن "معلومات أفادت بوقوع إطلاق نار من محاور قرى داما، جدل، والشياح، استهدف مزارع بلدة عريقة، وسط استمرار التوتر وتبادل النيران في المنطقة".