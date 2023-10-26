السودان.. "الدعم السريع" تعلن إسقاط الفرقة الـ 16 جنوب دارفور

وذلك في إشارة إلى أهمية المدينة التي تُعد الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة الخرطوم ويبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة.

وكان الجيش السوداني أعلن في بيان أن قوات الفرقة "دحرت هجومًا" للقوات وأنها ألحقت فيها "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وكانت الاشتباكات بين الطرفين تجدَّدت صباح اليوم الخميس، وقال شهود لـ "إرم نيوز"، إن جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، استخدِمت في الاشتباكات.

يذكر أن السودان يشهد، ومنذ أكثر من 6 أشهر، صراعًا مسلحًا بين الجيش الذي يقوده رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" التي يقودها نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّف نحو 9 آلاف قتيل، وأكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.