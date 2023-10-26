السودان.. "الدعم السريع" تعلن إسقاط الفرقة الـ 16 جنوب دارفور
أعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية سيطرتها على الفرقة الـ16 مشاة التابعة للجيش، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غرب البلاد، ويأتي ذلك في وقت من المقرر فيه أن يبدأ طرفا الصراع في السودان محادثات في مدينة جدة السعودية اليوم الخميس لإنهاء القتال، بوساطة سعودية أمريكية.
وقالت القوات في بيان إنها فرضت "سيطرة كاملة" على الفرقة التي تمثل رئاسة المنطقة الغربية لولايات دارفور الخمس.
وحسب البيان فقد أوقعت القوات خسائر بشرية بين أفراد الجيش "تجاوزت ألفي قتيل، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة، والاستيلاء على كل العتاد العسكري".
وأشارت القوات التي يقودها النائب السابق لقائد الجيش الحالي، في بيانها إلى أن الاستيلاء على الفرقة، يعني سيطرة "الدعم السريع على الولاية الثانية في الترتيب بعد الخرطوم، إضافة إلى سيطرتهم على الولايات الأخرى في كردفان ودارفور ومساحات كبيرة من الجزيرة، والنيل الأبيض، ونهر النيل".
وذلك في إشارة إلى أهمية المدينة التي تُعد الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة الخرطوم ويبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة.
وكان الجيش السوداني أعلن في بيان أن قوات الفرقة "دحرت هجومًا" للقوات وأنها ألحقت فيها "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وكانت الاشتباكات بين الطرفين تجدَّدت صباح اليوم الخميس، وقال شهود لـ "إرم نيوز"، إن جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، استخدِمت في الاشتباكات.
يذكر أن السودان يشهد، ومنذ أكثر من 6 أشهر، صراعًا مسلحًا بين الجيش الذي يقوده رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" التي يقودها نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّف نحو 9 آلاف قتيل، وأكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.