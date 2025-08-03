مصرع 62 مهاجرًا غرقًا قبالة اليمن

لقي 62 مهاجرًا أفريقيًا مصرعهم، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب خشبي كان يقلّ أكثر من 100 شخص قبالة السواحل الجنوبية لليمن، وفق ما أفادت به مصادر أمنية في محافظة أبين، الأحد، لموقع "إرم نيوز".

وقالت المصادر إن القارب انقلب قبالة سواحل مديرية خنفر جنوب غرب أبين، بسبب الرياح الشديدة والأمواج العاتية في مياه خليج عدن، بينما كان المهاجرون يحاولون التسلل إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية.

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وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن العام ووحدات من الحزام الأمني تمكنت من إنقاذ نحو 15 شخصاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين، في ظل ظروف بحرية صعبة.

وأضافت أن 62 جثة جرى انتشالها من السواحل الممتدة بين مديريات خنفر وزنجبار وأحور، في عمليات إغاثة بدأت منذ مساء السبت واستمرت حتى صباح الأحد.

وأكدت المصادر أن جميع ركاب القارب يحملون الجنسية الإثيوبية، وكانوا في طريقهم إلى اليمن على أمل العبور لاحقاً إلى دول الخليج.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن اليمن لا يزال يشهد زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا.

وذكرت أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع أزيد من 60 ألفًا في 2024 بأكمله.

وزادت في السنوات الخمس الماضية حوادث غرق القوارب التي تُستخدم لتهريب المهاجرين، لا سيما قبالة سواحل اليمن الشرقية والغربية.

وغالبًا ما يلجأ هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من إثيوبيا والصومال، للهجرة بسبب ظروف المعيشة الصعبة عبر ما يسمى الطريق الشرقي، الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحامًا وخطورةً في العالم.