وول ستريت جورنال: الرصيف البحري في غزة "غير فعّال"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرصيف البحري الأمريكي المؤقت، الذي كلف بناؤه 320 مليون دولار، أصبح "غير فعال" بسبب مشاكل التوزيع على الأرض، وافتقار إسرائيل إلى نظام لمنع الاشتباك لحماية عمليات المساعدات من الأنشطة العسكرية.

وأنفق البنتاغون، بحسب الصحيفة، في إجراء استثنائي 320 مليون دولار، وأشرك 1000 جندي وبحار لفتح ممر بحري رئيس الأسبوع الماضي، تنفيذا لوعد الرئيس بايدن في مارس/آذار بأن الجيش الأمريكي سيقوم بإنشاء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة لسفن الشحن لتفريغ المساعدات.

وتشارك 14 سفينة من الولايات المتحدة ودول أخرى في مهمة تدعمها الجماعات الإنسانية والعديد من الدول بما في ذلك إسرائيل.