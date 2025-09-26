الرئيس اللبناني يجدد مطالبته بدعم جيش بلاده خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي

ترامب: اتفاق غزة وشيك وعودة الرهائن قد تكون قريبة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن.

أدلى ترامب بتلك التصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للجولف في نيويورك.

وجاءت تصريحات ترامب بعد دقائق من انتهاء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جدد فيها الرفض القاطع لإقامة دولة فلسطينية. واعتبر أن ذلك سيكون بمنزلة "انتحار" لإسرائيل.

وكان ترامب أعلن يوم أمس الخميس أنه "لن يسمح" لإسرائيل بضم الضفة الغربية، تزامناً مع الإعلان عن خطة لترامب بشأن غزة تتكون من 21 بنداً، وتتضمن إدارة جديدة للقطاع تستبعد حماس.

