الجيش اللبناني ينهي خطة تنفيذ الورقة الأمريكية لنزع سلاح "حزب الله"

كشفت مصادر دبلوماسية عن انتهاء الجيش اللبناني من وضع خطته المتعلقة بتنفيذ ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، فيما يتعلق بسحب سلاح ميليشيا "حزب الله" والجدول الزمني اللازم لذلك.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن "خطة الجيش باتت شبه جاهزة لتنفيذ بنود الورقة التي قدمها باراك، لنزع سلاح "حزب الله" مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان".

ولفتت المصادر إلى أن "الجيش أعد خطته المتضمنة أبراج المراقبة على الحدود اللبنانية الجنوبية، وحواجز للجيش في بعلبك الهرمل، وانتشاره في التلال الخمسة"، لافتة إلى أنه "تم تحديد يوم 31 أغسطس/ آب الجاري موعدًا لتقديم الحكومة اللبنانية خطة الجيش".

ووفق المصادر، فإن هناك مؤشرات على جاهزية تلك الخطة، ومن ضمنها أبراج المراقبة على الحدود اللبنانية الجنوبية المجهزة بأنظمة رصد واتصالات متطورة.

وقد سبق أن قدمت بريطانيا عرضاً في هذا الإطار، وجرى تنفيذ تجربة مماثلة على الحدود اللبنانية السورية.

ومن بين المؤشرات أيضاً وضع خريطة جغرافية لحواجز الجيش اللبناني في بعلبك الهرمل بين المناطق، وسط استعداده للانتشار في التلال الخمسة المحتلة، وتسليمها إلى الجيش، وليس إلى اليونيفيل، كما ورد في ورقة باراك.

ويرجح أن يتسلم الجيش اللبناني معدات وأجهزة وثكنات جديدة، من ضمن المليار دولار الذي طلبه الجانب اللبناني، ووافقت عليه الإدارة الأمريكية، وذلك بعد نهاية الشهر الجاري.

وأشارت القناة اللبنانية إلى أن الدوائر الرسمية تبلغت بتأجيل زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان لمدة 10 أيام، على أن تتم الزيارة يوميْ 18 و19 أغسطس/ آب الجاري.

أخبار ذات علاقة وسط تصاعد الحراك لنزع سلاح حزب الله.. باراك في بيروت الأسبوع المقبل

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن التحضير لمساعدة الجيش اللبناني بدأ قبل الحرب الإسرائيلية على الجنوب، إذ زار وفد عسكري أمريكي يضم متعهدين لبنان، وناقش الخطة الأمنية الدفاعية للجيش، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني.

واطلع الوفد عن كثب على ملف السلاح الفلسطيني في جميع المخيمات، وتحديداً في مخيم "عين الحلوة".