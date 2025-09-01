عقب ضربة صنعاء.. حملة اعتقالات حوثية تطال 11 موظفاً أممياً في اليمن

أكدت الأمم المتحدة، يوم الأحد، أن عناصر من ميليشيا الحوثي اقتحموا مقار تابعة للمنظمة الدولية في العاصمة صنعاء، واحتجزوا ما لا يقل عن 11 موظفاً.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله إن الحوثيين اقتحموا مقار تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، واستولوا على ممتلكات خاصة بالأمم المتحدة، وحاولوا دخول مكاتب أخرى للمنظمة الدولية في صنعاء.

وجاءت هذه المداهمة في أعقاب غارة جوية على صنعاء، يوم الخميس، أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثي، وعدد من الوزراء الآخرين.

وذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان منفصل، أن 11 موظفاً اعتقلوا في صنعاء ومدينة الحديدة.

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من بين وكالات الأمم المتحدة الأخرى التي لها مكاتب في إحدى المدينتين أو كلتيهما.

وقال غروندبرغ في البيان: "هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً أممياً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ عامي 2021 و2023، فضلاً عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري".