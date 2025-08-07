الأردن: إسرائيل تفرض رسوما على شاحنات المساعدات لغزة

كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن الحكومة الإسرائيلية بدأت من العاشر من تموز الماضي بفرض رسوم جمركية بين 300-400 دولار على كل شاحنة مساعدات تعبر من الأردن إلى قطاع غزة.

وفي تصريحات لقناة "المملكة"، أضاف المومني أن شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة تحتاج إلى 36 ساعة حتى تصل مبتغاها بدلا من ساعتين، بسبب المعوقات الإسرائيلية.

وأكد المومني أن بلاده، ورغم كل المعوقات التي تضعها السلطات الإسرائيلية لوجستيا على أرض الواقع وفي الميدان، تستطيع إدخال 30 شاحنة يوميا إلى غزة، إلا أن المعوقات تفاقم الوضع الإنساني في القطاع وتعد سبباً أساسياً في نقص المساعدات، وهو ما يشكل جريمة حرب.

وحول الهجمات التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون على الشاحنات المتجهة لغزة، قال الوزير الأردني إن إسرائيل قادرة على وقف هجماتهم التي يقومون بها على شاحنات المساعدات الأردنية، ولكن نرى أن هنالك تساهلا في التعامل مع المستوطنين الذين يعترضون طريق الشاحنات ويهددون سلامة السائقين.

وقال المومني إن الأمر يستدعي تدخلا إسرائيليا جديا وعدم التساهل مع من يعوق هذه القوافل الإغاثية التي تشكل خرقا للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة، مشيراً إلى أن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات تصطدم بعراقيل كبيرة تتمثل بتقديم طلب إلكتروني وبتفتيش مفتوح المدة على المعابر وفرض جمارك مستحدثة، وحصر عملية التفتيش بوقت الدوام.

وختم الوزير الأردني بالقول إن الأردن يقوم بإنزالات جوية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والغربية، لكنها ليست كافية ولا بديلاً ولا يمكن أن تكون بديلاً عن القوافل البرية.